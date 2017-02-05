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Москва
КДЦ № 4: новые принципы работы максимально комфортны для наших пациентов и открывают широкие возможности лечения
главный врач КДЦ № 4 ДЗМ
Грудное вскармливание снова в тренде, считают в ГКБ № 24
заместитель главного врача ГКБ № 24 ДЗМ
Вакуумная терапия: переворот в мышлении
главный врач Городской клинической больницы № 24
заведующая кабинетом вакуумной терапии ГКБ № 24 ДЗМ
ГКБ № 51: акцент на профессиональные кадры, оперативность и кооперацию
главный врач ГКБ № 51 ДЗМ
руководитель сердечно-сосудистого центра ПСО ГКБ № 51 ДЗМ
Москва
Родильный дом № 4: преимущества новой организационной модели в акушерстве
главный врач ГКБ № 64 ДЗМ
Вера Шастина: «Москва является флагманом преобразований в сфере здравоохранения»
главный врач Государственного бюджетного учреждения здравоохранения г. Москвы «Городская поликлиника № 220»
ДГП № 133: главные люди в поликлинике — маленький пациент и его родители
главный врач Городской детской поликлиники № 133 ДЗМ
Медицинское обеспечение спорта высших достижений: олимпиады, универсиады, чемпионаты
руководитель ФГБУ «Федеральный научно-клинический центр спортивной медицины и реабилитации ФМБА России»
Калужская область
Владимир Кондюков: «Многопрофильные медицинские центры — будущее регионального здравоохранения»
главный врач Калужской областной клинической больницы
Ульяновская область
КБ № 172 ФМБА России: на грани фантастики
руководитель ФГБУЗ КБ № 172 ФМБА России, г. Димитровград
Санкт-Петербург
Виктор Трухин: «Мы прилагаем значительные усилия, чтобы соответствовать статусу флагмана российской иммунобиологической промышленности, и нам это удаётся»
руководитель Санкт-Петербургского НИИ вакцин и сывороток ФМБА России
Новости
Новый старт «Платиновой унции»
Исполнительная дирекция конкурса «Платиновая унция» объявила о старте XVII Всероссийского открытого конкурса профессионалов фармацевтической отрасли «Платиновая унция — 2016». За семнадцать лет мероприятие приобрело статус главного события отрасли, где традиционно собираются самые выдающиеся участники фармацевтического рынка: это более 300 человек руководящего состава компаний, представителей власти и науки. В оргкомитет конкурса в этом году вошли Институт развития общественного здравоохранения, Quintiles IMS, газета «Фармацевтический вестник», DSM Group, Ipsos Healthcare, компания «Альфарм». В качестве исполнительной дирекции выступает ООО «Коммуникационная группа Аарон Ллойд». Организатором церемонии награждения является ООО «Коммуникационное агентство «Эр Экс Код». Конкурс фармацевтической отрасли «Платиновая унция» традиционно аудирует крупнейшая международная компания «EY».
Школы Федерации анестезиологов и реаниматологов выпустили первых специалистов
14–15 октября и 11–12 ноября состоялись Школы Федерации анестезиологов и реаниматологов (ФАР) в Саратове и Ростове-на-Дону соответственно. Школа ФАР — это новый образовательный проект Федерации анестезиологов и реаниматологов России, аккредитованный в Минздраве РФ как часть системы непрерывного медицинского образования (НМО).
Выступление министра Вероники Скворцовой на Правительственном часе в Государственной думе
В своём послании Федеральному Собранию президент России Владимир Владимирович Путин подчеркнул, что смысл всей нашей политики — это сбережение людей, умножение человеческого капитала как главного богатства России. Применительно к системе здравоохранения эта задача предполагает серьёзную последовательную работу по повышению доступности и качества медицинской помощи.
Russian Pharma Awards 2016: врачи выбрали лучших!
Состоялась торжественная церемония награждения ежегодной V Премии в области фармации и медицины — Russian Pharma Awards 2016. Главным организатором мероприятия выступила крупнейшая в мире социальная сеть для врачей «Доктор на работе», в которой на протяжении последнего месяца проходило анонимное голосование практикующих специалистов. На сегодняшний день в профессиональной сети зарегистрировано более полумиллиона врачей, самые активные из которых приняли участие в определении лучших медикаментов из того или иного направления фармации.
На VII Всероссийском конгрессе пациентов обсудили взаимодействие медицинского и пациентского сообществ
В МИА «Россия сегодня» прошёл VII Всероссийский конгресс пациентов на тему «Государство и граждане в построении пациент-ориентированного здравоохранения в России».
Вероника Скворцова: «Главным достоянием российского здравоохранения являются его специалисты»
Торжественная церемония награждения победителей Всероссийского конкурса профессионального мастерства «Лучший врач года» состоялась в музее-усадьбе «Архангельское». Под звуки живой музыки победители конкурса получили дипломы и хрустальные статуэтки с изображением богини здоровья Гигиеи из рук заместителя министра здравоохранения РФ Татьяны Яковлевой, главного редактора «Медицинской газеты» Андрея Полторака и заместителя председателя Профсоюза работников здравоохранения РФ Михаила Андрочникова. Наряду с отличившимися врачами наградами отмечены и лучшие специалисты со средним медицинским и фармацевтическим образованием.
Второе расширенное заседание Правления МГФОМС: изменения должны происходить одновременно, комплексно, интегрированно
В Москве состоялось Второе расширенное заседание Правления МГФОМС. Участники мероприятия обсудили вопросы внедрения новых финансовых инструментов для мотивации поликлиник для повышения качества медицинской помощи, оказываемой прикреплённому населению; запуск новой экспертной системы контроля стоматологической помощи в 2017 году; первые итоги работы Личного кабинета застрахованных по ОМС.
«Ядерные технологии на страже здоровья»: к 70-летию ФМБЦ имени А.И. Бурназяна
В Москве прошла юбилейная международная научно-практическая конференция «Ядерные технологии на страже здоровья», приуроченная к 70-летию флагманского учреждения ФМБА России — Федерального медицинского биофизического центра им. А.И. Бурназяна.
Счастье слышать. В Москве состоялась конференция, посвящённая 25-летию кохлеарной имплантации в России
Человек с рождения погружается в мир разнообразных звуков. Но медицинская статистика свидетельствует, что на каждую тысячу новорождённых приходится один с тотальной глухотой, ещё три ребёнка теряют слух в первые три года жизни. Для них оказывается недоступным не только шум волн или пение птиц, но даже голос мамы. А главное — до недавнего времени такие дети не могли нормально адаптироваться в обществе сверстников.
«ФармМедОбращение – 2016»: принципы риско-ориентированного контроля и персонифицированной помощи населению
В Москве прошла ежегодная XVIII Всероссийская конференция «Государственное регулирование в сфере обращения лекарственных средств и медицинских изделий — ФармМедОбращение — 2016», организованная Росздравнадзором.
В Москве состоялся XV Российский конгресс «Инновационные технологии в педиатрии и детской хирургии»
В XV Российском конгрессе «Инновационные технологии в педиатрии и детской хирургии» приняли участие более 4000 делегатов из России, СНГ, а также стран ближнего и дальнего зарубежья.
Мировые эксперты обсудили тему инновационных технологий в здравоохранении
В столице состоялась III Международная научно-практическая конференция «Оценка технологий здравоохранения: внедрение инновационных технологий», собравшая более 200 участников — мировых специалистов в области ОТЗ и лекарственного обеспечения, учёных, государственных деятелей.
Состоялось награждение лауреатов первой Национальной общественной премии «Гармония» за особые заслуги в сфере охраны психического здоровья
В Москве прошёл конгресс «Психическое здоровье человека XXI века», в рамках которого впервые была вручена Национальная общественная премия за особые заслуги в сфере охраны психического здоровья.
Форум «Мать и Дитя»: охрана здоровья женщины и ребёнка в руках профессионалов
В Москве прошёл XVII Всероссийский научно-образовательный форум «Мать и Дитя — 2016». Организаторами форума выступили Министерство здравоохранения Российской Федерации, ФГБУ «Научный центр акушерства, гинекологии и перинатологии имени В.И. Кулакова» Минздрава России, Российское общество акушеров-гинекологов, Лига акушерок России. Технический оператор — конгресс-оператор «МЕДИ Экспо».
7595 специалистов приняли участие во II Российском конгрессе лабораторной медицины
В Москве завершился II Российский конгресс лабораторной медицины. За три дня работы научное мероприятие посетили 7595 специалистов из России, Казахстана, Греции, Германии, Италии и других стран. Конгресс был посвящён актуальным профессиональным и нормативно-правовым вопросам клинической лабораторной диагностики, клинической и медицинской микробиологии, вопросам генетики, роли лабораторных исследований в онкологии, паразитологии, диагностике аутоиммунных заболеваний, сепсиса и в других направлениях современной медицины. Мероприятие проводилось в соответствии с Приказом Минздрава России при поддержке Минпромторга РФ, СМО «Национальная медицинская палата» и Общероссийской общественной организации малого и среднего предпринимательства «Опора России».
Фармацевтическая премия «Зелёный Крест» шагнула за пределы России
Профессиональная премия специалистов аптечного сообщества «Зелёный Крест» проводится второй год, но, несмотря на молодость, уже получила признание и стала самой представительной аптечной премией. Церемония награждения победителей II Международной фармацевтической премии «Зелёный Крест» состоялась в Москве в рамках VII Аптечного саммита, организатором которого выступила компания Infor-media Russia, являющаяся стратегическим партнёром премии. Лучших представителей в заявленных номинациях выбирали более 250 членов экспертного совета. В организационный комитет премии вошли ведущие российские аналитические компании: AlphaRM, DSM Group, GfK, IMS Health, RNC Pharma, TNS, Фармацевтический центр «Знание».
В ОП РФ считают, что необходимо создавать доступную среду для всех категорий граждан
В Общественной палате РФ состоялась российско-испанская конференция «Доступная среда без ментальных и архитектурных барьеров. Практики государственно-частного партнёрства в формировании инклюзивного общества». Конференция позволила представителям законодательной и исполнительной власти, людям с ограниченными возможностями и профильным фондам, предпринимателям, а также экспертам и специалистам из России и Испании обменяться мнениями и наработками по вопросам социальной и медицинской реабилитации. В ходе мероприятия удалось выявить лучшие инновационные практики формирования безбарьерной среды.
В Москве состоялся XII Конгресс артроскопического общества
24–25 ноября 2016 года на территории президиума РАН в Москве состоялся очередной конгресс артроскопического общества с международным участием, приуроченный к двадцатилетию со дня основания Российского артроскопического общества.
События
VIII ежегодная международная конференция «Гибридные технологии в лечении сердечно-сосудистых заболеваний»
Кардиохирургия — сложнейшая и ответственнейшая работа. Хирург — это тот человек, которого в первую очередь благодарят пациенты за спасённую им жизнь, но это также и первый человек, на которого обрушивается самая жестокая критика. Именно хирургия является тем образом медицинского искусства, который хранится в сознании простых людей.
Амбулаторный приём. Сессия № 1. Оценка и мониторирование рисков основных социально-значимых заболеваний
9 февраля 2017 года с 8:00 до 18:00 в здании Правительства Москвы (м. «Смоленская», ул. Новый Арбат, 36) пройдёт первая сессия образовательного цикла для врачей-терапевтов, специалистов поликлинического звена «Амбулаторный приём».
«Вейновские чтения»: 13-я ежегодная конференция для неврологов и врачей смежных специальностей пройдет 9-11 февраля в Москве в новом формате научного мероприятия
В течение трех дней, с 9 по 11 февраля в Москве пройдет конференция «Вейновские чтения», посвящённая памяти выдающегося российского невролога, академика РАМН, заслуженного деятеля науки, лауреата Государственной премии СССР, профессора Александра Моисеевича Вейна. «Вейновские чтения-2017» состоятся в Конгресс-парке гостиницы «Рэдиссон Ройал, Москва» (Кутузовский проспект, д. 2/1, стр. 1).
Конкурс профессионалов фармацевтической отрасли «Платиновая унция 2016»
I Национальный научно-образовательный Конгресс «Онкологические проблемы от менархе до постменопаузы»
13-15 февраля 2017 года в Москве состоится I Национальный научно-образовательный Конгресс «Онкологические проблемы от менархе до постменопаузы». Он объединит гинекологов, онкогинеколов, маммологов, онкомаммологов и других заинтересованных специалистов в изучении онкологических заболеваний у женщин и борьбе с ними.
III церемония награждения Национальной премией оптической индустрии «Золотой лорнет»
Самая престижная награда на рынке оптических товаров и услуг, оборудования и расходных материалов, очковых и контактных линз, солнцезащитных очков и медицинских оправ, дистрибьюторских компаний и магазинов оптики в России.
II Форум «Ошибки, опасности и осложнения в анестезиологии и реаниматологии»
В 2017 году продолжается образовательный проект «Ошибки, опасности и осложнения в анестезиологии и реаниматологии». Второй форум состоится 17-18 февраля в Москве, в Конгресс-центре Первого МГМУ им. И.М. Сеченова.
Стажировка для руководителей учреждений системы здравоохранения
С 1 по 3 марта 2017 года в Москве пройдет Стажировка для руководителей учреждений системы здравоохранения. Мероприятие организовано отраслевым журналом «Руководитель» совместно с ГБУЗ «Консультативно-диагностическая поликлиника № 121 Департамента здравоохранения города Москвы».