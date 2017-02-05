Человек с рождения погружается в мир разнообразных звуков. Но медицинская статистика свидетельствует, что на каждую тысячу новорождённых приходится один с тотальной глухотой, ещё три ребёнка теряют слух в первые три года жизни. Для них оказывается недоступным не только шум волн или пение птиц, но даже голос мамы. А главное — до недавнего времени такие дети не могли нормально адаптироваться в обществе сверстников.